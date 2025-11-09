Oggi su Rai 3 torna “Il Posto Giusto” Con Giampiero Marrazzo e Simona Vanni

Domenica 9 novembre alle 13.00 su Rai 3 torna “Il Posto Giusto”, il programma dedicato al mondo del lavoro e realizzato in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, grazie al contributo dell’Unione europea – Programma nazionale Giovani, donne e lavoro Fse+ 2021-2027. Condotto in studio da Giampiero Marrazzo e Simona Vanni, il programma è giunto alla sua decima edizione e ogni settimana racconterà il contesto occupazionale del Paese attraverso servizi filmati e testimonianze, e con l’aiuto degli esperti in studio che in ogni puntata illustreranno percorsi di formazione, competenze, orientamento.

Anche in questa edizione è prevista la partecipazione degli studenti degli Its che, attraverso il racconto della loro esperienza, arricchiranno il confronto in studio. Nella prima puntata saranno ospiti gli studenti dell’Its Academy Turismo del Piemonte.

Con l’esperto di politiche del lavoro Romano Benini si parlerà, tra l’altro, dei dati relativi alla presenza delle donne nel mondo delle imprese e dell’artigianato, e delle opportunità a disposizione di chi cerca di reinserirsi nel mercato del lavoro.

Tra i servizi in programma, la storia della Cooperativa sociale “Jungi Mundu”, che ha contribuito a far rinascere il piccolo borgo di Camini in provincia di Reggio Calabria grazie al reinserimento lavorativo delle donne.

Sarà Stefano Raia, dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a spiegare come funzionano le cooperative sociali e a quali fondi possono accedere.

Con Laura Ferrari, della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, si parlerà, poi, del progetto “Edo”, un percorso formativo promosso dal Ministero del Lavoro per aumentare le competenze digitali di chi cerca un’occupazione.

E ancora, i consigli su come avviare una start up, con la storia di due giovani “Neet” diventati imprenditori ad Ancona e con la testimonianza di Greta e Monica, due giovani imprenditrici che partendo dagli scarti alimentari hanno realizzato il sogno di produrre fibra di cellulosa senza danneggiare l’ambiente.

Tra le novità del programma, la rubrica “Lavoro e sentimento” della scrittrice Antonella Boralevi, che ogni settimana analizzerà le emozioni che accompagnano la vita lavorativa, a partire dalla “soddisfazione”.

Altra novità lo spazio dedicato alle professioni del futuro, con un videoblog della web creator Martina Socrate, che ogni settimana andrà alla scoperta dei nuovi mestieri dai nomi più singolari e che spiegherà di che cosa si occupa un Ethical hacker.

Ad arricchire la puntata, infine, la toccante testimonianza in studio di Gaetano, che attraverso un percorso di reinserimento lavorativo si è lasciato alle spalle un passato difficile.

Da quest’anno il programma ha un profilo Instagram: @ilpostogiustorai dove si potranno trovare informazioni su servizi e puntate, e contenuti extra. L’indirizzo mail è ilpostogiusto@rai.it ed è possibile rivedere le puntate su RaiPlay.