Oggi su Rai 2 ultimo appuntamento con “La Dolce Attesa”

Terza e ultima puntata per “La Dolce Attesa”, il programma che racconta il periodo della gravidanza, del parto e del post-parto, in onda domenica 9 novembre alle 9.35 su Rai 2. Al centro dell’ultimo appuntamento ci sono i primi giorni insieme al proprio bambino. Un tempo sospeso e tenero, dove la gioia e la stanchezza si intrecciano e ogni gesto è una scoperta. Si entrerà nel mondo domestico di Laura e Stefano, una coppia che da poco ha accolto la primogenita: la luce che filtra tra le tende, la culla vicino al letto e il silenzio rotto da piccoli respiri. Con la conduttrice Carolina Rey, verranno raccontati i primi giorni di vita a tre e la nascita della famiglia, nel senso più autentico e quotidiano.