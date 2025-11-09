Da oggi in streaming su RaiPlay “Fritzi e Sophie – Amicizia oltre i confini”, una serie animata nell’anniversario della caduta del Muro di Berlino

Il 9 novembre arriva in anteprima esclusiva su RaiPlay “Fritzi e Sophie – Amicizia oltre i confini”, una nuova e coinvolgente serie d’animazione in otto episodi, prodotta da MDR in occasione dell’anniversario della caduta del Muro di Berlino.

Sulla piattaforma Rai sarà disponibile il boxset completo, mentre sabato 15 e domenica 16 novembre a partire dalle 16.00, la serie andrà in onda anche su Rai Gulp, con quattro episodi al giorno. Ambientata nella Germania del 1989, Fritzi e Sophie – Amicizia oltre i confini racconta la storia di due inseparabili amiche e compagne di scuola, Fritzi e Sophie, la cui vita cambia profondamente alla vigilia di uno dei momenti più significativi del XX secolo: la caduta del Muro di Berlino.

Attraverso lo sguardo delle due protagoniste, la serie affronta con sensibilità e intensità i temi dell’amicizia, della libertà e della speranza, offrendo ai più giovani l’occasione di scoprire – con il linguaggio dell’animazione – un capitolo fondamentale della storia europea recente.