Nino D’Angelo, Gianluca Gazzoli, Luca Argentero oggi a Domenica In su Rai 1

Oggi su Rai 1 torna “Domenica In” con Mara Venier. Tra gli ospiti: Nino D’Angelo, Gianluca Gazzoli, Luca Argentero e Valentina Lodovini

Domenica 9 novembre, alle 14.00 torna su Rai 1 l’appuntamento con “Domenica In”, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Alla conduzione, Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, tra spettacolo e attualità.

Tra i momenti più attesi, l’intervista a Nino D’Angelo, che si racconterà a cuore aperto ripercorrendo la propria carriera e la vita personale. Accanto a lui, il figlio Toni, regista del film “18 giorni”, dedicato alla storia del celebre artista, in uscita nelle sale il 20 novembre. In studio verranno mostrati alcuni spezzoni in anteprima.

Gianluca Gazzoli offrirà anticipazioni su “Sanremo Giovani”, il programma che lo vedrà protagonista alla conduzione a partire dall’11 novembre su Rai 2, mentre Luca Argentero e Valentina Lodovini presenteranno il film “Una famiglia sottosopra”, diretto da Alessandro Genovesi.

L’attualità sarà al centro di un confronto tra Mara Venier, Tommaso Cerno e tre ospiti d’eccezione: Ricky Tognazzi, Rita Rusic e Antonio Caprarica, in collegamento da Milano, per commentare la “notizia della settimana”. Sul fronte letterario, Massimo Gramellini parlerà del suo nuovo libro “L’amore non ha un perché, l’amore è il perché”, offrendo spunti di riflessione sul tema dei sentimenti.

La musica tornerà protagonista con Andrea Sannino, che si esibirà con il brano “A Signora”, tratto dallo spettacolo teatrale “Semplicemente Andrè”, in scena al Teatro Augusteo di Napoli dal 21 novembre. A seguire, Matteo Bocelli proporrà il suo nuovo singolo “Più veloce della luce”, regalando al pubblico un momento di grande intensità.

Teo Mammucari sarà protagonista del gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”, mentre il wedding designer Enzo Miccio renderà omaggio a Mina, icona indiscussa della musica italiana.