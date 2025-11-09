Linea Verde oggi su Rai 1 è a Santa Fiora, una perla alle pendici dell’Amiata

A Linea Verde Peppone, Fabio Gallo e Margherita Granbassi condurranno gli spettatori in Toscana, alla scoperta del territorio amiatino, partendo da Santa Fiora

Peppone, Fabio Gallo e Margherita Granbassi condurranno gli spettatori in Toscana, alla scoperta del territorio amiatino, partendo da Santa Flora, uno dei borghi più belli d’Italia, in “Linea Verde”, in onda domenica 9 novembre alle 12.20 su Rai 1. Nota per le sue acque sorgive, la Peschiera e la miniera, Santa Fiora è anche il luogo dove viene coltivato il marrone santafiorese, frutto d’eccellenza protagonista dell’autunno.

Peppone Calabrese organizzerà una festa per celebrare il marrone, illustrando la filiera delle castagne dalla raccolta alla trasformazione; Fabio Gallo si occuperà invece dell’aspetto minerario della zona, raccontando attraverso una bella testimonianza, cosa sono state le miniere e la vita dei minatori.

Margherita Granbassi si recherà nel Parco Faunistico del Monte Amiata per osservare la nuova vita di esemplari di lupi accolti all’interno della riserva e conoscere meglio l’Asino amiatino, una razza che era in via d’estinzione ma che si sta tentando di recuperare.

Non mancano la musica popolare affidata al Coro dei Minatori di Santa Fiora, reso celebre da Simone Cristicchi, e il buon cibo con le ricette della tradizione a base di castagne.

“Linea Verde” è un programma di Andrea Caterini e di Carola Ortuso, Sara Bonetti, Giuseppe Bosin, Deborah Chiappini, Lucia Gramazio, Marta Santella, Yari Selvetella. Produttore esecutivo Sonia Marcantuono. Regia di Emilia Mastroianni.