La vita sentimentale a “Genitori, che fare?” con Gianni Ippoliti oggi su Rai 2

Si parla della vita sentimentale dei giovani in “Genitori, che fare?”, il programma della Direzione Approfondimento Rai condotto da Gianni Ippoliti oggi su Rai 2

Come riconoscere i segnali di una relazione pericolosa, come intervenire senza interrompere il dialogo e come aiutare i figli a costruire legami affettivi sani e liberi? Si parla della vita sentimentale dei giovani in “Genitori, che fare?”, il programma della Direzione Approfondimento Rai condotto da Gianni Ippoliti, in onda domenica 9 novembre alle 17.00 su Rai 2.

In studio, genitori e figli si confronteranno apertamente sul tema, insieme agli ospiti specializzati su queste tematiche: la dottoressa Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta, membro del tavolo tecnico del Ministero dell’Istruzione per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo; Michela Marzano, filosofa e scrittrice; e il professor Antonino Tamburello, psichiatra e psicoterapeuta.