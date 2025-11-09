Julia Roberts sontuosa matrigna di “Biancaneve” su Rai Movie: la trama

Julia Roberts sontuosa matrigna di “Biancaneve”, un live action liberamente ispirato alla favola dei fratelli Grimm stasera su Rai Movie: la trama
La recente versione hollywoodiana della più classica delle favole, pensata per i bambini, ma anche per i loro genitori: “Biancaneve”, con Lily Collins e Julia Roberts nei panni della matrigna, proposta domenica 9 novembre in prima serata su Rai Movie.
Questo live action ridisegna la nota trama diffusa dal cartone Disney, utilizzando una vena comica che avvolge la matrigna invadente, lo stesso principe e i nani, una gang di fuorilegge votati al bene che – come il personaggio di Biancaneve – rimanda in parte a Robin Hood. La cinematografia del visionario regista indiano, Tarsem Singh, non lesina riferimenti allo stile Bollywood. Il tutto è sorretto da una continua ironia che, grazie anche alla generosa adesione del cast al progetto, tiene acceso il film.