In prima TV su Rai 2 la SWAT con gli episodi “Genitori e figli” e “Radiazioni”: la trama

Stasera in prima visione Tv su Rai 2 torna la serie SWAT con gli episodi intitolati “Genitori e figli” e “Radiazioni”: la trama

Domenica 9 novembre 2025 alle 21:20 su Rai 2 in prima visione Tv torna la serie SWAT con gli episodi intitolati “Genitori e figli” e “Radiazioni”. Nell’episodio “Genitori e figli” la squadra si occupa di una sparatoria contro due ragazzi indiani. Intanto, Hondo e Nichelle litigano per decidere dove mandare la figlia all’asilo nido, mentre Powell cerca di riavvicinarsi a Thomas dopo il litigio avuto.

Nell’episodio “Radiazioni” un gruppo di pericolosi terroristi ruba del materiale radioattivo e progetta di farlo esplodere in centro città. Nel frattempo, Miko si confida con Powell, mentre Gamble non vuole parlare con il padre, che sta provando a contattarla dal carcere.