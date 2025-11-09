Il film “Le vite degli altri” oggi su Rai Storia: la trama

Il film, scritto e diretto dall’esordiente Florian H. von Donnersmarck, “Le vite degli altri”, in onda domenica 9 novembre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Binario cinema”

Ambientata a Berlino Est nel 1984, la storia di un agente della Stasi – la polizia segreta della Germania Est – incaricato di indagare su un popolare scrittore sospettato di attività antigovernative. E’ il film, scritto e diretto dall’esordiente Florian H. von Donnersmarck, “Le vite degli altri”, in onda domenica 9 novembre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Binario cinema”.

Il film racconta la tensione costante e il serpeggiare del sospetto nella Berlino divisa dal muro. Nel cast, Martina Gedeck, Ulrich Mhe, Sebastian Koch, Ulrich Tukur. Il film ha vinto l’Oscar 2007 per il miglior film in lingua straniera e ha raccolto premi e consensi in tutto il mondo.