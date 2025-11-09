“Gangs of Paris”, ambientato nella Parigi della Belle Époque, stasera su Rai 4: la trama

Il revenge-thriller in costume “Gangs of Paris” (2023), diretto da Romain Quirot e con Alice Isaaz nei panni della protagonista, è proposto domenica 9 novembre alle 21.20 su Rai 4. Parigi, 1884. I due fratelli orfani Billie e Ficelle sognano di partire per gli Stati Uniti.

In cerca del denaro necessario a comprare il biglietto della nave, i due ragazzini si uniscono alla gang di borseggiatori nota come Apaches e capeggiata da Jesus. Quando Ficelle viene ucciso proprio da Jesus, a pagare col carcere è Billie. Alcuni anni dopo, ormai adulta, Billie esce di prigione e si infiltra negli Apaches senza essere riconosciuta: il suo obiettivo ora è solo la vendetta.