Daniela Lombardi insignita del Premio Orizzonti

La giornalista Daniela Lombardi ha ricevuto il Premio Orizzonti, riconoscimento che celebra personalità di spicco del mondo della cultura, della comunicazione e dello spettacolo che si distinguono per il loro contributo umano e professionale.

Il premio, assegnato a figure capaci di proporre nuovi sguardi sul presente e di valorizzare il dialogo tra esperienze diverse, è stato conferito anche a nomi noti come lo stilista Alviero Martini, il cantante Al Bano e Johnson Righeira, voce iconica della musica italiana.

Con questa edizione, si è voluto premiare Daniela Lombardi per la sua carriera contraddistinta da rigore giornalistico, sensibilità e impegno civile. Attraverso il suo lavoro, la giornalista ha saputo raccontare con lucidità e profondità la realtà contemporanea, dando voce alle persone e ai temi che spesso restano ai margini dell’attenzione mediatica.

Il Premio Orizzonti rappresenta così un riconoscimento al valore del giornalismo come strumento di conoscenza e di verità, e a una professionista che ne incarna pienamente lo spirito