Da Fabio Fazio a Bonolis: centinaia di messaggi per ricordare Peppe Vessicchio

“Maestro, è stato un onore suonare con lei”: i messaggi di cordoglio di musicisti, personaggi dello spettacolo e politici per la morte di Peppe Vessicchio

Il mondo della musica italiana piange la scomparsa di Peppe Vessicchio, celebre direttore d’orchestra, arrangiatore e volto storico dei palcoscenici televisivi. Vessicchio si è spento oggi, 8 novembre 2025, all’età di 69 anni per una polmonite interstiziale, lasciando un vuoto profondo nel mondo dello spettacolo. Subito dopo la diffusione della notizia, numerosi vip e non hanno voluto ricordare il Maestro con parole di affetto e gratitudine. La frase ‘Dirige il Maestro Peppe Vessicchio‘ è diventata un cult pop‑televisivo.

Tra i post pubblicati sui social, quello della Premier Giorgia Meloni che ha scritto: “Ci lascia Beppe Vessicchio, celebre direttore d’orchestra e volto noto della televisione italiana. Un artista di grande cultura musicale che ha dato tanto e che ci mancherà. “Dirige l’orchestra il maestro Beppe Vessicchio” non era solo una frase: era casa, era Italia. Buon viaggio”. L’artista Gino Paoli, con cui Vessicchio aveva collaborato sin dagli anni ’80, ha scritto che “senza di lui quel palco non sarà più lo stesso”, sottolineando anche il valore umano del Maestro: “semplice, generoso, sempre pronto a tendere la mano”. Fabio Fazio ha dichiarato di essere “profondamente scosso. Una persona davvero straordinaria”. Parole simili arrivano da Amadeus, che ha ricordato la lunga amicizia e collaborazione: “La perdita del Maestro Vessicchio mi colpisce con dolore improvviso. Ci conoscevamo da trent’anni e fino a pochi giorni fa ridevamo e scherzavamo, sia in onda sia dietro le quinte. Ci mancherai moltissimo. Ciao, Peppe”. Anche Paolo Bonolis ha affidato ai social il suo saluto: “Buon viaggio, Maestro. Ti ho voluto immensamente bene”, mentre Luciana Littizzetto ha scritto: “Non riesco a crederci. Non voglio crederci. Tesoro della musica bella”. Maria De Filippi, con cui ha collaborato lungamente ad Amici tramite il profilo social della trasmissione, ha scritto: “È difficile crederci. Mi sembra impossibile. Mi vengono in mente i tuoi occhi sempre sorridenti e comprensivi. Occhi che esprimevano saggezza, autorevolezza, gli occhi di un grande Maestro non solo d’orchestra ma di vita. Ti sorrido e tu mi sorridi a mezza bocca come sempre. Ti voglio bene. Maria”. Non sono mancati i messaggi anche dal mondo del giornalismo. Enrico Mentana ha sottolineato il valore umano e professionale del Maestro, definendolo “un punto di equilibrio in un ambiente dove gelosie e rivalità non sono mai mancate, un esempio di professionalità, antidoto al divismo, uomo perbene, disponibile e sereno. Addio, Maestro Vessicchio”.

Un lungo post di addio quello dei The Jackal che hanno collaborato con Vessicchio nella serie comedy ‘Pesci Piccoli 2’: “Oggi non perdiamo solo un maestro. Oggi perdiamo un amico, un compagno di giochi, un artista incredibile. Peppe ci ha insegnato tanto con i suoi mille aneddoti, lui che più di tutti di imparare cose nuove non voleva mai smettere, con la stessa passione e rispetto di un ragazzino curioso che si lancia in nuove avventure. Ogni volta, come la prima volta. Non ci sono parole per esprimere il vuoto che lascia. Ma ci teniamo a trovarne qualcuna, in questo momento di dolore, per raccontare la gratitudine che proviamo per aver percorso un po’ di strada insieme a quest’uomo straordinario. Maestro, è stato un onore suonare con lei“.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)