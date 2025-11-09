“Bellissima Italia Generazione Green” su Rai 2 oggi è a San Felice Circeo

Fabrizio Rocca torna con una nuova stagione di “Bellissima Italia Generazione Green” alla scoperta di luoghi, storie, eccellenze: si parte da San Felice Circeo
Fabrizio Rocca torna con una nuova stagione di “Bellissima Italia Generazione Green” alla scoperta di luoghi, storie, eccellenze che trovano nella sostenibilità il loro comune denominatore.
La prima puntata, in onda su Rai 2 domenica 9 novembre alle 14, sarà dedicata a San Felice Circeo. Il racconto partirà dal Faro di Capo Circeo che domina gran parte della frastagliata costa rocciosa, sulla quale si infrangono le onde del Tirreno, e proseguirà con una passeggiata nel borgo in cui si ricorderanno le origini romane: l’arrivo dei Templari, il dominio della famiglia Caetani ed il curioso ritrovamento nel 1939 di un cranio di uomo di Neanderthal avvenuto nella grotta Guattari, a breve distanza dal centro.
Spazio anche al ricordo di Anna Magnani che con questo luogo aveva un legame profondo. Si arriverà poi sul litorale dove i ricercatori di TartaLazio svolgono un’importante attività di salvaguardia e protezione delle tartarughe marine che molto spesso nidificano su quelle spiagge.
Fabrizio Rocca incontrerà, inoltre, un tree climber, un arboricoltore che attraverso l’utilizzo di funi fa manutenzione a piante che arrivano anche a trenta metri di altezza e dopo una passeggiata nel Parco Nazionale Circeo, il percorso si concluderà sulla spiaggia che si trova sotto Torre Fico dove il conduttore incontrerà due fratelli orafi che hanno ideato una collezione di gioielli ispirata alle bellezze del Circeo.