Atp Finals Torino: ecco quando gioca Sinner e il calendario del torneo

Tennis, Jannik Sinner esordirà alle Atp Finals lunedì 10 novembre. Affronterà non prima delle 20.30 uno tra Musetti e Auger-Aliassime
Per chi se lo volesse appuntare in agenda, Jannik Sinner esordirà alle Atp Finals lunedì 10 novembre. Affronterà non prima delle 20.30 uno tra Musetti e Auger-Aliassime. Il derby italiano potrebbe formalizzarsi dopo la finale di del torno di Atene di oggi pomeriggio: se Musetti dovesse battere Djokovic sarebbe aritmeticamente certo di essere l’ottavo “maestro”, e volerebbe immediatamente a Torino. In ogni caso questo il programma delle prime partite delle Finals, e il potenziale cammino di Sinner verso l’eventuale scontro finale contro Alcaraz.
DOMENICA 9 NOVEMBRE
ore 11.30 – Granollers/Zeballos vs Krawietz/Puetz
non prima delle 14 – Alcaraz vs De Minaur
non prima delle 18 – Cash/Glasspool vs BOLELLI/VAVASSORI
non prima delle 20.30 – Zverev vs Shelton
LUNEDÌ 10 NOVEMBRE
ore 11.30 – Arevalo/Pavic vs Salisbury/Skupski
non prima delle 14 – Djokovic vs Fritz
non prima delle 18 – Heliovaara/Patten vs Harrison/King
non prima delle 20.30 – SINNER vs Musetti o Auger-Aliassime
SEMIFINALE
Sabato 15 novembre ore 14.30 oppure ore 20.30
FINALE
Domenica 16 novembre ore 18
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)