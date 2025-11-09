Atp Finals Torino: ecco quando gioca Sinner e il calendario del torneo

Per chi se lo volesse appuntare in agenda, Jannik Sinner esordirà alle Atp Finals lunedì 10 novembre. Affronterà non prima delle 20.30 uno tra Musetti e Auger-Aliassime. Il derby italiano potrebbe formalizzarsi dopo la finale di del torno di Atene di oggi pomeriggio: se Musetti dovesse battere Djokovic sarebbe aritmeticamente certo di essere l’ottavo “maestro”, e volerebbe immediatamente a Torino. In ogni caso questo il programma delle prime partite delle Finals, e il potenziale cammino di Sinner verso l’eventuale scontro finale contro Alcaraz.

