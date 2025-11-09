Atp Finals: Djokovic regala un posto a Torino a Musetti

Atp Atene, Musetti ko con Djokovic ma il serbo a sorpresa riapre le Finals all’azzurro: “Non vado a Torino per un infortunio”

Lorenzo Musetti fuori dalle Atp Finals di Torino. Anzi no. La sconfitta nella finale di Atene contro Novak Djokovic aveva fatto sfumare il sogno dell’azzurro. Musetti è stato infatti sconfitto in rimonta dal serbo in tre set, con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-5. Ma a fine partita, salutando un deluso Musetti, Djokovic gli ha detto “Tranquillo, tanto a Torino non ci vado“. La rinuncia di Djokovic riaprirebbe le porte delle Finals al ‘Muso’. Si attende adesso l’ufficialità da parte dell’organizzazione del torneo.

