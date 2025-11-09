Atp Finals: debutto vincente per Alcaraz, domani tocca a Sinner

Per Alcaraz, esordio vincente alle Atp Finals: lo spagnolo ha cominciato il suo torneo battendo Alex De Minaur. Domani il debutto di Sinner e Musetti

Aspettando Sinner, Carlos Alcaraz inaugura le sue Atp Finals battendo un impotente Alex De Minaur (sempre sconfitto nei precedenti) 7-6(5) 6-2 in un’ora e 40 minuti. L’anno scorso esordì perdendo in due set contro Ruud, per farsi eliminare addirittura nei Round Robin. C’è tutta l’aria che quest’anno non andrà così. Lo spagnolo tornerà in campo martedì per affrontare il vincente tra Musetti e Fritz (che giocano domani). L’obiettivo è vincere tutti e tre i match del girone per evitare la possibilità di incrociare Sinner in semifinale.

Per Sinner e Musetti sarà dunque domani il giorno del debutto. Inizierà ‘Muso’, alle ore 14 contro lo statunitense Taylor Fritz. Il carrarino è inserito nel Gruppo Jimmy Connors insieme anche allo spagnolo Carlos Alcaraz e all’australiano Alex de Minaur.

Alle 20.30, invece, in campo Sinner: il campione in carica se la vedrà a pochi giorni di distanza dalla finale del Masters 1000 di Parigi nuovamente con il canadese Felix Auger-Aliassime. L’altoatesino è nel Gruppo Bjorn Borg con anche il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Ben Shelton.

I primi due di ogni girone si qualificano alle semifinali.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)