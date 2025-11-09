Arriva in libreria “Bugie della storia” di Riccardo Canaletti

In libreria “Bugie della storia. Le fake news più incredibili di sempre. Dal Piano Kalergi allo Yeti: le bufale che hanno ingannato il mondo” di Riccardo Canaletti

Viviamo nell’era della disinformazione, o – per utilizzare un neologismo più recente – dell’infodemia, in cui l’eccesso di informazioni, approssimative e spesso inesatte o fuorvianti, regna sovrano. Le fake news, quindi, non sono certo una novità. Anzi, da secoli plasmano opinioni, indirizzano decisioni politiche, scatenano guerre, infangano l’evidenza della scienza. Questo libro è un viaggio intrigante attraverso i più clamorosi inganni mediatici e le bufale storiche che, per ignoranza, malafede o puro sensazionalismo, hanno lasciato un segno profondo nella coscienza collettiva. Nel bene e soprattutto nel male. Riccardo Canaletti racconta con rigore giornalistico e tono narrativo i casi più eclatanti: dalla falsa donazione di Costantino, che cambiò il destino del potere temporale della Chiesa, alle invenzioni propagandistiche durante le due guerre mondiali, passando per i moderni inganni virali diffusi attraverso internet e quelle strane creature – dallo Yeti al mostro di Loch Ness – che ci terrorizzano e insieme affascinano. Ogni capitolo svela non solo il contenuto della menzogna, ma anche il contesto storico, i meccanismi della diffusione e le conseguenze (a volte tragiche, altre grottesche) che queste notizie hanno prodotto. Perché l’essere umano è da sempre affascinato dal sensazionale: la verità ci interessa, ma il clamore ci conquista.

Riccardo Canaletti è giornalista pubblicista e lavora per Mowmag, dove si occupa di cultura e attualità. È laureato in Filosofia del linguaggio e Storia della scienza all’Università di Bologna e collabora con «Il Foglio» e «La Ragione». Ha pubblicato tre libri di poesie, La perizia della goccia (2017), Sponde (2012, Premio Pordenonelegge 2020) e Verso la foce (2024). Per Diarkos ha pubblicato Il pensiero di papa Leone XIV (2025).