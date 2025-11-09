“Allegro ma non troppo” su Rai 3 si interroga sui nuovi “over 60”

Nella notte torna su Rai 3 “Allegro ma non troppo” e si interroga sui nuovi “over 60”. Le anticipazioni del “late night show” con Luca Barbareschi

E’ stata una trasformazione silenziosa ma radicale: la generazione degli over sessanta che non si riconosce più nei modelli del passato, ma riprogetta la propria vita, divorzia, si rimette in gioco, cerca nuovi amori, torna a studiare, sogna un futuro che non coincide con il pensionamento.

E’ questo l’argomento che indaga “Allegro ma non troppo” il “late night show” con Luca Barbareschi, in onda domenica 9 novembre in seconda serata, in diretta su Rai 3. Con il paradosso sociale che si riflette nell’incertezza delle generazioni più giovani, spesso incapaci di immaginare persino la loro prima vita, prima ancora che una seconda o una terza.

Con Barbareschi ne discuteranno l’archeologo e accademico Andrea Carandini, che offrirà un punto di vista storico e antropologico su come è cambiato il patto tra età, ruoli e società, e Alessandra Tripoli, ballerina e volto televisivo, che porterà una riflessione legata al corpo, al movimento e alla possibilità di reinventarsi anche quando il mondo ti considera “arrivato”.

“Allegro ma non troppo” è un programma ideato da Luca Barbareschi e scritto insieme a Riccardo Sfondrini, Giovanni Filippetto, Andrea Minuz. La regia è di Maria Laura De Stefano, con la fotografia di Pasquale Saccone e la scenografia di Tiziana Fiorillo, Luca Arcuri. Una produzione di Rai Cultura, realizzata da Ballandi.