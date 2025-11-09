Alessandro Gassman, Claudia Pandolfi e Lino Guanciale a “Da noi… a ruota libera” oggi su Rai 1

Nuovo appuntamento con Francesca Fialdini e con “Da noi… a ruota libera”, il programma realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 9 novembre alle 17.20 su Rai 1.

Ospiti di questa settimana Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi, protagonisti di “Un Professore 3”, la serie di successo di Rai 1 che tornerà dal 20 novembre. Spazio, anche, a “Ballando con le stelle” e ai suoi protagonisti, con Martina Colombari e Luca Favilla. E ancora, la storia di Manuel che, affidato alla nascita a una coppia siciliana e diventato manager di successo con una brillante carriera all’estero, ha deciso di lasciare tutto e tornare in Sicilia per stare vicino ai suoi genitori adottivi, ormai anziani.

Infine, Lino Guanciale parla del Commissario Ricciardi che tornerà a interpretare dal 10 novembre nella serie di Rai 1 ispirata ai romanzi dello scrittore Maurizio de Giovanni.