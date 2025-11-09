Al Teatro India a dicembre arriva Best Life in Rome

Best Life in Rome: l’evento musicale che celebra l’inclusione e il talento artistico delle persone con disabilità il 12 dicembre al Teatro India

Per la prima volta a Roma, il 12 dicembre 2025 alle ore 21:00, il Teatro India (Lungotevere Gassman 1, Roma) ospiterà un concerto esclusivo organizzato dal Municipio Roma XI di Roma Capitale in collaborazione con La Cooperativa Sociale H-Anno Zero e con il contributo di Fondazione Charlemagne nell’ambito del programma Periferia Capitale.

Si chiama Best Life in Rome ed è un evento musicale straordinario che celebra l’inclusione e il talento artistico delle persone con disabilità attraverso la musica. Un concerto internazionale che vedrà l’esibizione congiunta di due realtà musicali di rilievo internazionale: la Scooppiati Diversamente Band di Roma e The Music Man Project UK di Londra. Questo evento a ingresso libero (ma con prenotazione consigliata su www.scooppiati.it/bestlifeinrome) rappresenta un’occasione unica per promuovere l’inclusione sociale e valorizzare il talento artistico di persone con disabilità, rompendo stereotipi e barriere culturali.

“Questo evento rappresenta un momento di straordinaria condivisione e celebrazione del talento, dimostrando che la musica può essere un potente strumento di inclusione”, ha dichiarato Dott.ssa Maddalena Maggi, Presidente della Cooperativa Sociale H-Anno Zero.

“Siamo orgogliosi di portare per la prima volta a Roma la musica e l’energia di The Music Man Project, un progetto straordinario che insegna musica ad oltre 700 ragazzi con disabilità in tutto il Regno Unito”, ha aggiunto Gianluca Lanzi, Presidente del Municipio Roma XI.