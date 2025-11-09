“A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo” oggi fa tappa a Verona

Stamani su Rai 1 torna “A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo”. Lorena Bianchetti visita Verona, tra storia, arte e spiritualità

Verona, la città dell’amore, ricca di un grande patrimonio di storia, arte e spiritualità, è la protagonista del nuovo appuntamento con “A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo”, il programma di Rai Cultura in onda domenica 9 novembre alle 10.05 su Rai 1. La visita di Lorena Bianchetti parte dall’iconico Ponte Pietra, simbolo della città antica, ma anche di speranza perché ricostruito dopo il bombardamento tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il primo incontro, di fronte all’Arena, è con il soprano Cecilia Gasdia, oggi sovrintendente della Fondazione Arena di Verona, per parlare dello stretto legame tra musica e spiritualità. Si prosegue con la visita al Duomo di Santa Maria Assunta, chiesa giubilare visitata nei secoli da numerosi Papi a partire da Lucio III, raccontato dalla storica dell’arte Silvia D’Ambrosio.

A seguire, Lorena Bianchetti incontra Don Martino Signoretto alla Basilica di San Zeno, patrono cittadino e figura fondamentale per la storia della spiritualità scaligera. E ancora, obiettivo sull’esperienza della famiglia missionaria di Mauro e Barbara, in partenza per un nuovo percorso in terra albanese.

Nella puntata spazio anche al percorso di pellegrinaggio di Paolo Balduzzi verso il Santuario della Madonna della Corona, presso il Monte Baldo nella diocesi veronese, mentre Roberto Celestri andrà alla scoperta dei meravigliosi musei capitolini a Roma.