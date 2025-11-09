“A Sua Immagine” oggi su Rai 1 per la Giornata Nazionale del Ringraziamento

Il programma “A Sua Immagine” stamani su Rai 1 per la Giornata Nazionale del Ringraziamento con un’intervista al cardinale Ravasi

La terra e il tema dell’agrosostenibilità sono al centro del nuovo appuntamento di “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda domenica 9 novembre alle 10.30 su Rai 1, in occasione della settantacinquesima Giornata Nazionale del Ringraziamento. A partire dalle radici bibliche di questa giornata, incentrata sulla lode a Dio per i frutti dei campi e sul necessario riposo ciclico del suolo, Lorena Bianchetti affronterà tutte le tematiche su cui si basa il futuro dell’uomo.

Con il professor Leonardo Becchetti, docente di Economia, e con lo storico della Chiesa padre Giuseppe Buffon, si approfondirà l’economia circolare nel settore agricolo, la sostenibilità, il tema del biologico e la lotta allo spreco alimentare. I servizi proposti in trasmissione proporranno la voce autorevole del Cardinale Ravasi, alcuni esempi virtuosi di allevamento e pascolo, un utilizzo positivo delle eccedenze alimentari ad Ancona e un modello di agricoltura sociale per ragazzi con fragilità mentale in una fattoria vicentina. La terra non solo come elemento con cui avere una relazione sana, ma come occasione di rigenerazione umana, sociale e spirituale.

A seguire alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai 1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Cattedrale di Acerra. Alla fine della S. Messa spazio alla rubrica “Verso il Giubileo”. Alle 12.00 sarà proposto, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Leone XIV da Piazza San Pietro.