A “Kilimangiaro” oggi su Rai 3 un viaggio nella storia dell’intelligenza artificiale

A “Kilimangiaro” con Camila Raznovich ogni viaggio è una doppia avventura: l’esplorazione diventa racconto, la scoperta diventa riflessione. Domenica 9 novembre, alle 16.45 su Rai3, sarà presente Nello Cristianini, professore di Intelligenza Artificiale all’Università di Bath, che accompagnerà gli spettatori alla scoperta di cosa sia l’intelligenza artificiale: dalle origini e dal pioniere Alan Turing fino alle questioni etiche e sociali che stanno ridefinendo il presente e il futuro.

Dalle vette della conoscenza si passerà poi a quelle della Terra: Hervé Barmasse racconterà la prima salita assoluta della parete sud del Numbur Peak, una delle montagne più inesplorate del Nepal. Insieme al tedesco Felix Berg e al polacco Adam Bielecki, l’alpinista valdostano ha raggiunto i 6.900 metri dopo un’impresa durissima. La sua testimonianza offrirà anche uno spunto per parlare delle anomalie climatiche che stanno rendendo inusuale la stagione himalayana.

Con Aldo Cazzullo, il viaggio del programma di Rai Cultura si sposterà nel tempo e nella spiritualità, alla scoperta di Francesco d’Assisi, patrono d’Italia e figura fondativa della nostra identità culturale. Attraverso il suo libro “Francesco. Il primo italiano” Cazzullo ripercorrerà la vita del santo, raccontando anche come l’arte abbia tramandato nei secoli il suo messaggio universale. Infine, Mario Calabresi porterà un mosaico di storie, memorie e incontri raccolti nel suo libro “Alzarsi all’alba”: un invito a riflettere sul senso dell’impegno e della dedizione, e sul valore positivo della fatica in un’epoca che promette scorciatoie e risultati immediati.