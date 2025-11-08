Un percorso di trasformazione in “Lady Bloodfight” su Rai 4: la trama

Il film di arti marziali diretto dal francese Chris Nahon “Lady Bloodfight”, in onda sabato 8 novembre alle 21.20 su Rai 4, ecco la trama

Un omaggio contemporaneo al cult del 1988 con Jean-Claude Van Damme “Senza esclusioni di colpi”: è il film di arti marziali diretto dal francese Chris Nahon “Lady Bloodfight”, in onda sabato 8 novembre alle 21.20 su Rai 4.

La giovane americana Jane, arrivata a Hong Kong in cerca del padre scomparso, si ritrova in un mondo sotterraneo e brutale dove assiste a un torneo clandestino di arti marziali tutto al femminile, il Kumite. Si tratta di un evento segreto in cui le combattenti più forti e pericolose del mondo si sfidano fino all’ultimo sangue per ottenere gloria, rispetto e denaro.

Jane viene notata da Shu, una maestra di arti marziali che decide di allenarla vedendo in lei un grande potenziale. Parallelamente, anche la rivale di Shu, Mei-Li, allena un’altra combattente promettente.