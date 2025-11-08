Torna Sorsi Di Vino, appuntamento a Masseria Ferraioli: storie di territorio e riscatto l’8 novembre ad Afragola

Sabato 8 novembre, a partire dalle ore 11, presso Masseria Esposito Ferraioli ad Afragola, bene confiscato alla criminalità organizzata e oggi simbolo di agricoltura etica e rigenerazione sociale, torna l’atteso appuntamento con “Sorsi di Vino”, il percorso ideato e guidato dal sommelier Luca Giordano insieme al Polo della Sostenibilità Ambientale.

Un viaggio tra calici e storie, dove i vini diventano espressione di territorialità, sostenibilità e impegno civile.

L’incontro sarà anche l’occasione per la presentazione delle Box Solidali di StoreItaly, che raccolgono prodotti provenienti da cooperative sociali, progetti di riscatto per detenuti e coltivazioni su beni confiscati, raccontando un’Italia che produce valore e inclusione attraverso la terra. Da Universodonna, la box che racconta di mani femminili che cambiano il mondo, storie di aziende guidate da donne, indipendenza a passione, a Sapori Solidali, Semi di Futuro e Rinascita Condivisa: ogni box racconta una storia di territorio, gusto, sostenibilità.

Un momento di condivisione, gusto e consapevolezza, con la presenza dei produttori e dei protagonisti di queste realtà virtuose.