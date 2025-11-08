Su Rai 2 torna la SWAT con “Il segugio” e “Via di fuga”: la trama

In prima visione Tv su Rai 2 torna la serie SWAT con gli episodi intitolati “Il segugio” e “Via di fuga”: la trama

Sabato 8 novembre 2025 alle 21:20 su Rai 2 in prima visione Tv torna la serie SWAT con gli episodi intitolati “Il segugio” e “Via di fuga”. Nell’episodio “Il segugio”, Olivia, la fidanzata di Tan, viene sequestrata da un pericoloso cartello della droga. La S.W.A.T. indaga, ma Tan non riesce a darsi pace.

Nell’episodio “Via di fuga”, Powell e suo figlio Thomas sono sempre più legati, al punto che lei sostiene il suo sogno di diventare un musicista. Nel frattempo, la squadra è sulle tracce di un misterioso assassino che ha ucciso un medico ed un’infermiera.