Stasera su Rai 3 “Cento e oltre. Puccini e noi”

A cent’anni dalla morte, la figura e l’opera di Giacomo Puccini rimangono fra le più popolari e iconiche del melodramma italiano. Ma qual è, oggi, l’immagine di Puccini uomo e musicista? Cosa rappresentano capolavori assoluti come “La bohème”, “Tosca”, “Madama Butterfly” e “Turandot”? Le risposte nello speciale “Cento e oltre. Puccini e noi” in onda sabato 8 novembre 2025 alle 21:20 su Rai 3 che racconta il compositore a cento anni dalla morte. Il documentario è stato presentato in anteprima al festival “Visioni dal mondo”.

La narrazione è affidata a Francesco Russo che interpreta il ruolo di un regista intento a realizzare un docufilm su Puccini: così facendo egli si interroga sul senso più profondo della musica di Puccini non solo per la sua storia personale ma anche per l’importanza che ha avuto per la cultura italiana, musicale e non solo, nei decenni successivi alla sua scomparsa.

Scoprirà un uomo dal carattere riservato, a tratti depressivo, che però sa essere goliardico, dedito al buon cibo, al bere bene. Ma anche una persona di indole moderna nelle proprie manifestazioni e attività, con tanti hobby innovativi come il collezionismo nell’arte, la fotografia, le auto veloci, il gusto nel vestire (è stato testimonial di Borsalino e penna Parker). Ma soprattutto, un autore che sa caratterizzare in modo unico e irripetibile la trama e la composizione di ciascuna opera, un precursore di tematiche molto care anche al nostro tempo, come la violenza di genere, l’amore tossico e lo spicco di figure femminili forti; altrettanto precursore di generi musicali apparentemente distanti dal melodramma, dal jazz al rock, dal musical alla musica per film, alla canzone sanremese, i cui germi s’insinuano nelle sue opere in una sintesi perfetta.

Il documentario è prodotto da AUT AUT in collaborazione con Rai Documentari. La regia è di Angelo Bozzolini.