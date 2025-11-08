Si parte dal Quirinale e si arriva ad Arles oggi a “Passaggio a Nord Ovest” su Rai 1

Oggi pomeriggio su Rai 1 torna “Passaggio a nord ovest”. Si parte dal Quirinale e si arriva ad Arles, “la piccola Roma della Gallia”

Una visita privilegiata al Quirinale, il palazzo della Presidenza della Repubblica, considerato la casa degli italiani. La propone “Passaggio a nord ovest”, il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Alberto Angela, in onda sabato 8 novembre alle 15.00 su Rai 1. In passato ha ospitato trenta Papi e quattro Re d’Italia. Si parte dall’ampio cortile d’onore, su cui svetta il torrino che ospita un orologio particolare, per entrare poi al suo interno e ammirare sale ricche di storie e capolavori.

A seguire, si va alla scoperta della variegata cultura dei mercati del continente sudamericano, dove tradizione e modernità si intrecciano in un mosaico di colori, suoni e sapori. Obiettivo, in particolare, sui mercati delle regioni dell’Ecuador e del Cile dove si potrà apprezzare l’ampia scelta di prodotti tradizionali sudamericani.

Dall’America all’India, nel Kerala. Dalle spiagge cristalline della costa a una rete di canali unica al mondo, le Backwaters, questo territorio preserva arti millenarie e gli antichi sapori delle spezie, oltre a manifestazioni religiose uniche che mettono in contatto uomini e dei.

Ultima tappa è il sud della Francia per raccontare la storia di Arles, la città provenzale fondata dai greci, ma resa grandiosa dai romani grazie alla sua posizione strategica sul Rodano. Cesare prima, Augusto poi e infine Costantino l’hanno dotata di monumenti come il celeberrimo anfiteatro, replica del Colosseo, il circo costruito interamente in pietra, un foro, una cinta muraria e un teatro. Per questo Arles è soprannominata “la piccola Roma della Gallia”.