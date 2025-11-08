“Playlist” oggi su Rai 2 ospita Frah Quintale e Fabrizio Moro

Frah Quintale e Fabrizio Moro con il suo nuovo singolo “Io non ho paura di niente” sono gli ospiti di Nina Zilli e Gabriele Vagnato a “Playlist”, in onda sabato 8 novembre alle 14.00 su Rai 2

Frah Quintale e Fabrizio Moro con il suo nuovo singolo “Io non ho paura di niente” sono gli ospiti di Nina Zilli e Gabriele Vagnato a “Playlist”, in onda sabato 8 novembre alle 14.00 su Rai 2. Nel segmento Playlist live, sul palco ci sarà anche il cantautore milanese Venerus che presenterà “Impossibile”, singolo che ha anticipato l’uscita del nuovo album “Speriamo”, che prevede collaborazioni con altri artisti tra cui Mahmood e Cosmo.

A seguire, “Playlist Talk”, condotto da Federica Gentile, sarà dedicato al ricordo di Gigi Proietti, grande artista molto amato dal pubblico italiano. Si parlerà della sua carriera e della musica che lo ha accompagnato in tutta la sua vita artistica: dagli esordi come cantante, fino al festival di Sanremo. Canzoni antiche, soprattutto romane e melodie più recenti scritte o reinventate, divenute negli anni suoi autentici “cavalli di battaglia”. A condividere ricordi, aneddoti ed episodi inediti, Pino Strabioli e Gabriele Cirilli, allievo e amico di Proietti.