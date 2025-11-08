Oroscopo di oggi, sabato 8 novembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, sabato 8 novembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
In amore, se siamo ancora in bilico fra varie situazioni, vuol dire che non è ancora il momento di decidere. Un segno del destino non tarderà. Con chi amiamo intesa nell’attuazione di un progetto comune che getta basi solide per il nostro domani.
Toro
La Luna nel nostro cielo può suggerirci di tornare sui nostri passi nel momento in cui ci accorgiamo di procedere nella direzione contraria ai nostri desideri. Respiriamo profondamente, lasciamo andare le cose, facciamo un bagno caldo aromatizzato al gelsomino.
Gemelli
Diversamente dal solito, oggi la prontezza di riflessi sembra leggermente intorpidita. Una giornata di assestamento, di riflessione, in cui tutto tace. Voglia di cose nuove anche nel campo professionale. Un’impresa che ci sta a cuore prende forma.
Cancro
Come sempre siamo sensibili alle fasi lunari, specie a quelle che come questa cadono in segni zodiacali armonici. Viviamo intensamente ogni emozione. Curiamo l’ambiente domestico. Rinsaldiamo i nostri legami, perdoniamo e perdoniamoci gli errori.
Leone
Malumore in vista! Niente passi falsi sul lavoro, specie con i collaboratori e i soci in affari rischiamo di entrare in rotta di collisione. I rapporti familiari sono cordiali, anche se nella coppia c’è da ridire. La gelosia ci appanna la vista.
Vergine
Oltre ad apportare serenità e buonumore, la Luna in Toro, sempre propensa a badare al sodo, oggi si occupa in modo positivo delle nostre finanze. Iniziative a lungo raggio, investimenti nel mattone, soluzioni intelligenti per la casa e la famiglia.
Bilancia
Momento poco brillante per la vita affettiva, dubbi e incomprensioni ci assillano. Sono dentro di noi le risposte alle nostre domande: scendiamo in profondità. C’è bisogno di sistemare le nostre cose: l’ordine porta chiarezza mentale e una ventata d’aria fresca.
Scorpione
Una girandola di emozioni che riportano a galla vecchie ferite che ancora bruciano. Facciamo piazza pulita di questi ricordi e ragioniamo con il cuore. Viviamo e lasciamo vivere serenamente. Condividiamo le esperienze con entusiasmo. Abbassiamo la guardia.
Sagittario
La nostra capacità di analisi è il fulcro per risolvere molte questioni. Oggi preferiremmo far volare la fantasia, tuttavia armiamoci di coraggio e procediamo. Venere ci osserva e spalanca le porte al nostro cuore. Gustiamoci i frutti succosi e gustosi della passione.
Capricorno
La Luna, nella sua fase di massima espansione, ci chiede di svelare i bisogni, i limiti, per mostrarci in tutto il nostro imperfetto splendore. Invitare parenti e amici a cena per tentare una riconciliazione potrebbe rivelarsi un’eccellente idea.
Acquario
La fase di Luna piena è un momento di culmine e di illuminazione perfetto per dare forza ai nostri sogni. Mettiamo su carta desideri e intenzioni. Per noi esistono solo l’adesso e il dopo, ma il cielo invita a chiudere con il passato per costruire il futuro.
Pesci
Navighiamo nel nostro mare blu sereni e senza pensieri, tutto scorre tranquillo. Il lavoro fila liscio come l’olio e andiamo sicuri verso la meta. Siamo stanchi solo al pensiero delle molte cose da fare? Mettiamoci all’opera, acquisteremo energia.