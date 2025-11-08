Oggi su Rai 2 torna “Top – Tutto quanto fa tendenza” con Enzo Miccio

Enzo Miccio incontra Federica Balestra, figlia dell’indimenticabile Renato, il “pittore della moda” che ha portato nel mondo l’eleganza e il glamour del Made in Italy, in “Top – Tutto quanto fa tendenza” oggi su Rai 2

Enzo Miccio incontra Federica Balestra, figlia dell’indimenticabile Renato, il “pittore della moda” che ha portato nel mondo l’eleganza e il glamour del Made in Italy, in “Top – Tutto quanto fa tendenza”, il programma dedicato alla moda, al costume, al lifestyle e alle eccellenze del Made in Italy, in onda sabato 8 novembre alle 17.00 su Rai 2. Un incontro ricco di aneddoti e ricordi personali, per raccontare l’uomo e il genio creativo che ha fatto la storia dell’haute couture italiana.

Dal fascino della moda all’artigianato d’eccellenza: nel cuore verde dell’Umbria, la sapiente lavorazione del legno si trasforma in design contemporaneo grazie alla creazione di orologi unici in legno, simbolo di sostenibilità e stile.

Il viaggio continuerà tra i luoghi green di Parigi, alla scoperta di angoli poetici dove natura, relax e cultura si intrecciano, regalando un nuovo sguardo sulla Ville Lumière. E poi spazio dedicato alla cultura italiana e ai suoi grandi protagonisti: quest’anno ricorre il centenario della nascita di Andrea Camilleri, figura straordinaria che con il suo talento ha lasciato un segno indelebile nella storia del teatro, della televisione e della letteratura. E ancora, moda, eccellenze sartoriali, grandi sfilate.