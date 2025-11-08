Oggi a “Tv Talk” il crollo della Torre dei Conti a Roma

Oggi su Rai 3 a “Tv Talk” il crollo della Torre dei Conti a Roma e la narrazione tv. Poi un’analisi sulla forza mediatica del nuovo sindaco di New York
Peter Gomez, Angela Calvini, Carlo Puca saranno i primi ospiti di Mia Ceran, a “Tv Talk” nella puntata di sabato 8 novembre alle 15.00 su Rai 3. Con loro, si approfondirà il racconto televisivo – anche internazionale – sviluppatosi intorno al crollo della Torre dei Conti a Roma.
Inoltre, dopo un’analisi sulla forza mediatica del nuovo sindaco di New York, ci si chiederà se esista un modo “maschile” di condurre le interviste televisive: dopo i ReTVeet, la rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti, la presenza di Barbara Palombelli sarà l’occasione per analizzare il suo Forum, mentre Camila Raznovich svelerà le novità della nuova edizione del Kilimangiaro.
A seguire, un focus sull’ultimo tabù sfatato in televisione: la menopausa. Infine, con Mario Tozzi, i cambiamenti della divulgazione scientifica nella nuova televisione.
La regia di “Tv Talk” è di Giulia Sodi.