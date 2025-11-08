Mel Gibson combatte per l’Indipendenza ne “Il patriota” su Rai Movie: la trama

Una grandiosa produzione in costume di Roland Emmerich: sabato 8 novembre, alle 21.10 su Rai Movie arriva “Il patriota”, la trama

Una grandiosa produzione in costume di Roland Emmerich: sabato 8 novembre, alle 21.10 su Rai Movie arriva “Il patriota”. Carolina del Sud, anno 1776: Benjamin Martin è vedovo e vive in pace coi suoi sette figli, ed è contrario a ribellarsi agli inglesi. Ma la guerra comincia, suo figlio Gabriel viene fatto prigioniero e un altro figlio, Thomas, viene ammazzato dal terribile colonnello britannico Tavington. Benjamin deciderà allora di combattere, diventando con la sua banda l’incubo dei nemici. Grande prova di Mel Gibson e del giovanissimo Heath Ledger, col robusto sostegno della colonna sonora firmata John Williams. Nel cast anche Jason Isaacs e Tom Wilkinson.