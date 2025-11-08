Marco Predolin, Peppe Quintale e Gilles Rocca a “Ciao Maschio” oggi su Rai 1

Il corteggiamento al centro della puntata di “Ciao Maschio” oggi su Rai 1. Ospiti Marco Predolin, Peppe Quintale e Gilles Rocca

I maschi amano corteggiare o essere corteggiati? Se ne discuterà nel nuovo appuntamento con “Ciao Maschio”, condotto da Nunzia De Girolamo, in onda sabato 8 novembre alle 17.10 su Rai 1.

I tre “maschi” protagonisti della trasmissione saranno Marco Predolin, e gli attori Peppe Quintale e Gilles Rocca. Con loro, l’ironia dissacrante di Edoardo Tavassi e la musica delle Swingeresse.

In chiusura di programma, come di consueto, spazio a un giovane talento: questa settimana è ospite il cantautore calabrese Domenico Barreca.