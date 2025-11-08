Lutto nel mondo della scienza: morto James Watson, vinse il Nobel per la scoperta del Dna

Addio a James Watson: vinse il premio Nobel per la scoperta del Dna nel 1962. Lo scienziato americano è morto a 97 anni

Addio a James Watson, lo scienziato americano che nel 1962, 63 anni fa, vinse insieme ad altri due ricercatori il premio Nobel per la medicina per la scoperta del Dna: oggi Watson è morto all’età di 97 anni. Venne premiato con il connazionale Francis Crick e con Maurice Wilkins, scienziato neozelandese naturalizzato britannico. Furono loro a scoprire la struttura del Dna fatta come una doppia elica: lo studio venne pubblicato sulla rivista Nature.

La notizia della morte dello scienziato, che era biologo e genetista, è stata data da un laboratorio americano, il Cold Spring Harbor Laboratory (Cshl), con cui Watson aveva lavorato. Poi è stata rilanciata dal New York Times. Il biologo è morto in un hospice nello Stato di New York, dove era stato trasferito la scorsa settimana dopo un ricovero in ospedale per un’infezione.

CHI ERA JAMES WATSON

Che fosse un cervello fuori dal comune, si era capito subito. Tanto che a 15 anni era già all’università. Nato a Chicago nel 1928, James Watson era figlio di un esattore e di un’impiegata universitaria. Dopo il dottorato a Indiana University sotto la guida del premio Nobel Salvador Luria, si trasferì a Cambridge, dove incontrò Francis Crick.

Nel 1953, grazie anche ai dati non autorizzati della ricercatrice Rosalind Franklin, i due riuscirono a costruire il modello della doppia elica del Dna, svelando il meccanismo attraverso cui l’informazione genetica si replica da una generazione all’altra. Quella scoperta, pubblicata su Nature. E tutti i successivi studi dovettero partire da questa incredibile scoperta.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)