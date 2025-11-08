Linea Verde Start su Rai 1 oggi è in Toscana, tra Maremma e Argentario

Federico Quaranta andrà alla scoperta della Maremma e dell’Argentario, raccontando il legame tra la laguna e l’entroterra, in “Linea Verde Start”, in onda sabato 8 novembre alle 12.00 su Rai 1. Orbetello, con il mulino spagnolo e l’oasi del WWF, rappresenta l’audacia di questo territorio, le mura medicee e l’anima maremmana, la resistenza.La puntata restituisce la forza autentica che distingue i suoi artigiani, attraverso un incontro, un ancoraggio: quello con la propria terra.