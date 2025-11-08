Linea Verde Italia su Rai 1 oggi è a Como tra bellezza e futuro

Monica Caradonna e Tinto andranno alla scoperta di Como, città operosa e mondana affacciata sul Lario – terzo lago per estensione dopo il Garda e il Maggiore – a “Linea Verde Italia”, in onda sabato 8 novembre alle 12.30 su Rai 1. I conduttori salperanno su un innovativo battello ad alimentazione ibrida destinato al trasporto pubblico sulle acque del lago, appena varato e non ancora entrato in servizio.

Ci sarà anche modo di capire come si possa affrontare con successo la desertificazione dei fondali lacustri mettendo a dimora nuove piante acquatiche. Si potrà, poi, apprezzare l’ingegnosità degli eredi, per così dire, di Alessandro Volta, l’illustre inventore comasco che per primo ha scoperto come immagazzinare l’energia.

Un volo sull’idrovolante porterà Monica Caradonna e Tinto verso la bellezza dell’isola Comacina e a Villa Erba, scoprendo curiosità inaspettate sul paesaggio del Lario, che è stato utilizzato come set cinematografico naturale da numerose occasioni.

Infine, una curiosità legata all’artigianato locale: si parlerà della “scagliola”, una forma di altissimo artigianato in Valle d’Intelvi, una suggestiva località appena sopra il lago. Non mancherà, come sempre, la gastronomia, con una ricetta locale e tradizionale.