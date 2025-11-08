La prima settimana in Thailandia per Lucilla Nori, la Miss Universo Italia

Il viaggio di Lucilla Nori verso la finalissima di Miss Universo ha vissuto in Thailandia la prima, intensa settimana: ecco come è andata

Il viaggio di Lucilla Nori verso la finalissima di Miss Universo ha vissuto in Thailandia la prima, intensa settimana. Partita da Fiumicino il giorno di Ognissanti, la Miss Universo italiana ha inaugurato una serie di iniziative fin dai primi giorni della sua permanenza nel paese che a Pak Kret venerdì 21 novembre ospiterà l’evento conclusivo dell’edizione 2025 del famoso concorso internazionale, nel quale la 26enne modella romana è chiamata a rappresentare proprio l’Italia.

Tutto è iniziato a Bangkok con le varie procedure di registrazione, le prime sessioni fotografiche e di prova costumi e l’incontro con le altre ragazze partecipanti (oltre un centinaio da tutto il mondo) e con i vari partner e sponsor ufficiali di Miss Universo: “Tra curiosità e nuove amicizie tutto è trascorso a un ritmo travolgente, ma ricco di emozioni ed è stato davvero interessante anche conoscere e toccare con mano nuovi prodotti”, ha raccontato Lucilla.

A seguire una crociera sul fiume Chao Phraya, “ammirando Bangkok da una prospettiva unica”, prosegue Lucilla, mercoledì scorso si è svolta la prima live di presentazione sul palco, dove ogni delegata ha annunciato con orgoglio il nome della propria nazione: “Una giornata piena di energia: sentire la mia voce pronunciare ‘Italy’ di fronte al mondo è stato magico”.

Dopo uno speciale tour della città, con aggiunta esperienza al tipico ristorante Blue Elephant, e la partecipazione a un elegante evento firmato Kathy Labz (“È stato incredibile condividere questi momenti con le altre delegate, scoprendo quanto la cultura, anche culinaria, e la moda possano unirci oltre ogni confine”), venerdì sera Lucilla si è quindi trasferita a Phuket, dove in questi giorni proseguiranno le varie attività previste dal vasto programma di Miss Universo: “Finora è stato un viaggio indimenticabile e fonte di grande ispirazione. Grazie di cuore a chi mi ha accompagnata fino a qui e a chi continuerà a seguirmi in questa esperienza incredibile”.