La cantante catalana Rosalía torna con la canzone “Lux”

Esce “Lux” di Rosalía: un percorso emozionale in cui la popstar catalana canta anche in italiano e siciliano

L’artista e produttrice vincitrice di 2 Grammy Awards e di 11 Latin Grammy Awards, Rosalía è tornata con il suo attesissimo nuovo disco di inediti, “Lux” (Columbia Records).

In qualità di produttrice esecutiva del progetto, con questo album Rosalía traccia un percorso emozionale che attraversa la mistica femminile, tra trasformazione e trascendenza, e oscilla tra l’intimità e la grandiosità di un’opera lirica, creando un mondo fatto di luce, dove il suono, il linguaggio e la cultura si fondono in un tutt’uno.

Nella tracklist, la popstar catalana spazia tra brani in italiano, siciliano e giapponese in un viaggio in 13 diverse lingue che intreccia le storie e i riferimenti più diversi. In “Mio Cristo”, per esempio, Rosalía racconta di un’amicizia particolare: “Ho trovato molto bello e ispirante scoprire la storia di Santa Chiara d’Assisi e San Francesco d’Assisi: a quanto pare avevano un legame fortissimo, un’amicizia profonda. E mi sono detta: ‘Ok, voglio provare a scrivere di un’amicizia così. Come sarebbe?’”, ha raccontato a Zane Lowe di Apple Music.

Le versioni cd e vinile di “Lux” contengono 3 tracce in esclusiva: un invito ad ascoltare l’album nella sua forma più immersiva. Una di queste è “Focu ranni”, “Fuoco grande”, un’espressione siciliana che serve per parlare di una situazione complicata, difficile da risolvere. Qui i riferimenti sono alla storia di Santa Rosalia, patrona di Palermo: una donna piena di coraggio che osò rigettare la sua condizione di benessere (di cognome faceva Sinibaldi, una delle famiglie più imporanti del suo tempo) e un destino già scritto, il matrimonio contro il suo volere. “Ho pensato che ci fosse qualcosa di molto potente in questo. Ho fatto ricerche sulla sua storia, ed è per questo che c’è qualcosa di siciliano nella canzone. Cantarla in quella lingua è stata una sfida. È stata una canzone difficile da comporre e da cantare, ma sono grata che esista”.

Questa la tracklist:

MOV I

Sexo, Violencia y Llantas

Reliquia

Divinize

Porcelana

Mio Cristo

MOV II

Berghain

La Perla

Mundo Nuevo

De Madrugá

MOV III

Dios Es Un Stalker

La Yugular

Focu ‘ranni [Exclusive]

Sauvignon Blanc

Jeanne [Exclusive]

MOV IV

Novia Robot [Exclusive]

La Rumba Del Perdón

Memória

Magnolias

L’album, registrato con la London Symphonic Orchestra diretta da Daníel Bjarnason, include i contributi di voci femminili come Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, e l’Escolania de Montserrat iCor Cambra Palau de la Música Catalana, Yahritza e Yves Tumor.