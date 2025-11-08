Incidente aereo in Groenlandia: morto un italiano

Un italiano è morto in un incidente aereo nei pressi di Nuuk, in Groenlandia, mentre era a bordo del suo velivolo da turismo proveniente dal Canada

Un italiano è morto in un incidente aereo nei pressi di Nuuk, in Groenlandia, mentre era a bordo del suo velivolo da turismo proveniente dal Canada. E’ successo sabato 25 ottobre, e lo rende noto la Farnesina. Non si conosce ancora l’identità dell’uomo.

“Allertata dalle autorità locali, l’Ambasciata d’Italia a Copenaghen ha seguito il caso, in raccordo con il corrispondente consolare”, si legge nella nota. “Le autorità locali hanno individuato il relitto nella giornata di ieri, insieme al corpo del connazionale. L’Ambasciata d’Italia a Copenaghen è in contatto con i familiari della vittima”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)