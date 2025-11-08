I norvegesi Gazpacho presentano il nuovo singolo ‘We Are Strangers’ estratto dal prossimo album per Kscope

I progger norvegesi Gazpacho pubblicheranno il loro attesissimo dodicesimo album in studio Magic 8-Ball per Kscope. Oggi la band presenta il secondo singolo “We Are Strangers” insieme a un lyric video della canzone.

La presenta così il cantautore e tastierista Thomas Andersen: “We Are Strangers è nata durante una jam session in cui stavamo sperimentando alcuni giri che trovavamo interessanti, quei momenti in cui una scelta giusta può giustificare notti in bianco a provare.

Dato che la canzone parla del destino e di come esso si manifesti in modo casuale per cambiare tutto, quella ricerca sembrava perfetta. I nostri destini sembrano vagare fino a quando non si compiono in modo casuale, nel bene o nel male. Il destino ha mille volti e ci coglie di sorpresa, cambiando tutto in un batter d’occhio. Una telefonata notturna, il risultato di un esame, un biglietto della lotteria. Tutti destini sconosciuti fino a quando non lo sono più.

Una volta finita, ci siamo chiesti se We Are Strangers potesse essere considerata una canzone dei Gazpacho e se suonasse un po’ come se i Rush avessero fatto a pugni con Godzilla. Dopo averci pensato, abbiamo deciso che la risposta a entrambe le domande era: ‘Certo che sì’”