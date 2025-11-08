“Guardia, guardia scelta, brigadiere e maresciallo” stasera su Rai Storia: la trama

“Guardia, guardia scelta, brigadiere e maresciallo”, commedia diretta da Mauro Bolognini del 1956, con Aldo Fabrizi, Alberto Sordi su Rai Storia: la trama
Roma, quattro zelanti vigili urbani e il malcontento dei cittadini nei confronti della categoria. Questi gli ingredienti di “Guardia, guardia scelta, brigadiere e maresciallo”, commedia diretta da Mauro Bolognini del 1956, con Aldo Fabrizi, Alberto Sordi, Peppino De Filippo, Nino Manfredi, in onda sabato 8 novembre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”.