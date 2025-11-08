Cecilia Sala e Dario Vergassola a “La Confessione” stasera su Rai 3

È la giornalista e inviata di guerra Cecilia Sala la prima ospite di Peter Gomez a “La Confessione”, in onda sabato 8 novembre alle 20.20 su Rai 3. La giornalista racconterà l’esperienza della prigionia nel carcere iraniano di Evin e la passione per il giornalismo, nata durante l’adolescenza e la politica studentesca al liceo. A seguire, la parola va al comico Dario Vergassola, per 16 anni manovale al porto di La Spezia, ma poi approdato allo Zelig e al divano rosso di Serena Dandini con le sue “interviste impossibili”.