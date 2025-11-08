“Bar Centrale” oggi su Rai 1 è ad Ormea, il paese a forma di cuore

“Bar Centrale” torna su Rai 1 da Ormea con un nuovo appuntamento che racconta l’Italia autentica attraverso uno dei suoi luoghi simbolo: il bar di paese
“Bar Centrale” torna su Rai 1 con un nuovo appuntamento che racconta l’Italia autentica attraverso uno dei suoi luoghi simbolo: il bar di paese. Sabato 8 novembre alle 14.00, il programma condotto da Elisa Isoardi propone un viaggio tra parole, emozioni e storie quotidiane, trasformando il bar in uno spazio di confronto e racconto collettivo.
Prodotto dalla Direzione Intrattenimento Daytime Rai in collaborazione con Stand by Me, il format ogni settimana si sposta in un diverso angolo del Paese. Questa volta l’inviato Lorenzo Branchetti sarà in collegamento da un bar di Ormea (Cuneo), borgo incastonato nelle Alpi Liguri e famoso per la sua forma a cuore.
In studio, tra le atmosfere familiari del bar televisivo Elisa Isoardi sarà affiancata dagli ospiti fissi Serena Bortone, Rosanna Lambertucci, Gigi Marzullo e Davide Rondoni, con i quali commenterà i temi della settimana dando voce all’Italia reale.