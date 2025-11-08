A “Storie al bivio” oggi su Rai 2 Maria Elisabetta Alberti Casellati. Il ministro per le riforme istituzionali aprirà il suo album di foto di famiglia
Alba Parietti, Emanuela Folliero, Patrizia Rossetti, che presenta il nuovo amore Marco Antonio Bellini, Luca Ward – che parlerà del suo nuovo lavoro teatrale, in scena all’Ecoteatro di Milano dal 12 dicembre – sono alcuni degli ospiti di Monica Setta, nella puntata di “Storie al bivio” in onda sabato 8 novembre alle 15.30 su Rai 2.
Poi, Samanta de Grenet, Angela Melillo e Clizia Incorvaia, che ricorderà la suocera Eleonora Giorgi scomparsa nel marzo scorso. Infine, aprirà il suo album di foto di famiglia il ministro per le Riforme Istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati, già prima donna presidente del Senato nel 2018.
Come sempre saranno presenti, con i consigli di lettura della settimana, i ragazzi “Genz” Matteo Martinetti, Maria Vittoria Canino ed Edoardo Leonardi.
La regia di “Storie al bivio” è di Giacomo Necci .