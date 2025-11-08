A Porto Santo Stefano ultima tappa per “Il trono del gusto” su Rai 2

La carovana dell’International Street Food conclude il suo viaggio facendo tappa a Porto Santo Stefano, sul promontorio dell’Argentario, nell’ultima puntata de “Il Trono del Gusto”

La carovana dell’International Street Food conclude il suo viaggio facendo tappa a Porto Santo Stefano, sul promontorio dell’Argentario, nell’ultima puntata de “Il Trono del Gusto” il docureality in onda sabato 8 novembre alle 9.40 su Rai 2.

Questa volta, a tenere tutti con il fiato sospeso, sarà una voce di corridoio che si diffonderà tra i collaboratori di Alfredo Orofino. Sembra infatti che il carismatico Chef stia per accettare un’importante proposta di lavoro all’estero.

La notizia getterà la carovana nello scompiglio. Possibile che Alfredo, punto di riferimento e anima del gruppo, stia davvero pensando di abbandonare la sua famiglia itinerante? Mentre fervono i preparativi per l’ultima tappa, i suoi compagni, tra emozione e malinconia, si mobiliteranno in segreto per convincerlo a restare: chi lo tenterà con i ricordi dei momenti più belli, chi gli preparerà il suo piatto preferito, chi proverà a toccargli il cuore.

Tra fraintendimenti, risate e tanta complicità, il finale di stagione si trasformerà in una sincera riflessione sull’amicizia, sulla condivisione e sul legame speciale che unisce questa straordinaria squadra, ormai diventata una vera famiglia.