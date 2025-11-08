A “Mi manda Raitre” la salvaguardia del patrimonio artistico e i parcheggi selvaggi

Nel weekend di “Mi manda Raitre” la salvaguardia del patrimonio artistico. Poi i parcheggi selvaggi e gli orsi in Italia

Il crollo della Torre dei Conti a Roma ha rimesso al centro il tema delle morti e della sicurezza sul lavoro, ma anche quello della tutela del patrimonio artistico e culturale. Se ne parla a “Mi Manda RaiTre”, in onda sabato 8 novembre alle 8 su Rai 3. Si torna, inoltre, sul fenomeno dei “parcheggi selvaggi”, strutture in cui le automobili vengono spostate in luoghi non custoditi o a rischio multa ad insaputa dei proprietari. Per finire, obiettivo sul rapporto tra uomo e animali selvatici dopo la morte di un giovane runner trentino aggredito dall’orsa Jj4 nel 2023. La tragedia ha posto la necessità di trovare strategie e stabilire regole di convivenza che portino a un nuovo equilibrio fra fauna selvatica ed esseri umani.

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Giampiero Marrazzo; conduttore de “Il Posto Giusto”; Fulvio Abbate, scrittore; Umberto Broccoli, archeologo e autore televisivo; Massimo Lugli, giornalista e scrittore; Luigi De Magistris; Monica Cirillo, avvocato Adusbef; Lorenzo Cicolini, sindaco di Rabbi (Trento); Alessandro De Guelmi, ex veterinario esperto in fauna selvatica; Mauro Nones, giornalista “Questo Trentino”.

Nella puntata di domenica 9 novembre alle 8.05 su Rai 3, si parla del cibo di strada attraverso un viaggio insieme ai Nas dei Carabinieri che tocca alcune delle principali città italiane alla ricerca delle insidie del cibo da strada.

In sommario anche un reportage sulle costruzioni abusive, spesso mai terminate, che deturpano il paesaggio, da nord a sud, e possono mettere a rischio la vita dei cittadini; il consumo di zucchero aumentato in Italia del 50% rispetto a trenta anni fa: si tratta di uno degli alimenti più chiamati in causa quando si parla di diabete, obesità, malattie cardiovascolari.

Si chiude con la convivenza tra uomo e cinghiali, pappagalli, gabbiani, ma anche nutrie, insetti e piccioni. L’equilibrio dell’ecosistema si sta sbilanciando con grossi rischi per gli animali e per l’uomo.

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Alfredo Orofino, presidente Associazione italiana ristoratori di strada; Carmine Feliciano Milone, tecnologo alimentare; Antonio Fraschilla, giornalista; Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico; Ismaele La Vardera, Assemblea Regionale Sicilia; Debora Rasio, oncologa e nutrizionista; Ignazio Marino, europarlamentare e vicepresidente del gruppo Greens/EFA; Bruno Cignini, zoologo; Andrea Pereswiet – Soltan, chirotterologo – ISEA PAS; Alex Valentini, presidente Anbi Veneto e Consorzio di Bonifica veronese.