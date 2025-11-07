Stasera su Rai Storia “C’è chi disse no, gli internati militari italiani”

Il prezzo del rifiuto al nazifascismo nello speciale “C’è chi disse no, gli internati militari italiani” in prima serata su Rai Storia
Nel settembre del 1943 più di 650 mila uomini, catturati dai tedeschi, si rifiutarono di collaborare con il nazifascismo. Pagarono un prezzo altissimo per quel no: trascorsero quasi due anni nei lager del Reich, dove soffrirono il freddo, la fame, il lavoro forzato. Storie rilette dallo Speciale “C’è chi disse no, gli internati militari italiani”, in onda venerdì 7 novembre alle 21.10 in prima visione su Rai Storia.
Chi riuscì a tornare in patria, fu segnato per sempre. La storia di questa Resistenza silenziosa, combattuta senza armi eppure straordinariamente coraggiosa, rivive nei racconti dei figli di alcuni celebri internati militari come Giovannino Guareschi, Mario Rigoni Stern, Gianrico Tedeschi, Luciano Salce, ma anche nei ricordi di Giuseppe Pagnoni, ex soldato milanese oggi 101enne, nelle piccole opere d’arte create in segreto nei campi nazisti dal tenente romano Gino Spalmach, e nel diario di Giovanni Rossi, padre di Vasco.