Stasera su Rai 4 il film “Farang”: ecco la trama

Il film Farang diretto da Xavier Gens e interpretato da Nassim Lyes, Olivier Gourmet e Loryn Nounay stasera su Rai 4: la trama

Samir, ex detenuto in cerca di riscatto, prova a ricostruirsi una vita in Thailandia dopo un passato criminale in Francia che lo ha costretto alla fuga. Cinque anni dopo aver commesso un omicidio per difendersi da vecchi nemici, vive a Bang Cha con la famiglia che ha sempre desiderato. Ma il suo equilibrio viene spezzato quando Narong, un potente boss locale, lo costringe a tornare nel mondo della criminalità. Quando Sam decide di ribellarsi, Narong colpisce la sua famiglia, e Sam intraprende una spietata missione di vendetta attraverso le strade di Bangkok.

E’ la trama del film “Farang” in onda venerdì 7 novembre 2025 alle 21:20 su Rai 4. Nel cast: Nassim Lyes, Olivier Gourmet, Loryn Nounay, Sahajak Boonthanakit, Vithaya Pansringarm.