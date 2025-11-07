Ranucci annuncia: “Stamattina mi è stata notificata l’ennesima querela”

Ranucci: “Stamattina mi è stata notificata l’ennesima querela”. Il conduttore di Report lo scrive sui social, invitando gli utenti a seguire la puntata di domenica prossima
“Dedicato a chi pensa che i magistrati non tocchino Report. Stamattina mi è stata notificata l’ennesima querela, con avviso di conclusione indagine. Riguarda il magistrato Filippo Spezia della Procura di Firenze, la stessa che deve occuparsi delle Stragi. Con me anche il collega Luca Chianca. La magistratura è una risorsa del Paese e deve continuare il suo lavoro con libertà e indipendenza. Report in onda domenica alle 20.30 su Rai3″. Lo scrive sui social Sigfrido Ranucci conduttore della trasmissione ‘Report’.
